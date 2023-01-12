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Гурьев: «Как тренер и как специалист своего дела, Павел Ростовцев, конечно, очень силен»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев отреагировал на назначение серебряного призера Олимпийских игр 2006 года Павла Ростовцева на пост тренера национальной команды.

«Как тренер и как специалист своего дела, Павел Ростовцев, конечно, очень силен. Он сильно прибавил в этом качестве, когда работал в национальной сборной с Вольфгангом Пихлером. Сформировался тогда, можно сказать, на моих глазах. Очень мощно вырос. И стрельба тогда у девчонок пошла, и со всеми фирмами были очень быстро налажены отличные рабочие отношения. Плюс — интеллект, знание иностранного языка, умение общаться с людьми. От того же Пихлера Павел впитал колоссальный опыт и очень большие знания. Да и в масштабе мирового спорта Ростовцев — фигура сильная. Другой вопрос, если мыслить совсем уж глобально, насколько нужен сейчас командам главный тренер.

Как помощник президента СБР, как человек, способный консолидировать все тренерские группы и все команды, думаю, да. Сейчас у нас каждая команда существует как бы сама по себе», — сказал Гурьев RT.

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1096618-gurev-rostovcev-sbornaya-rossiya
Леонид Гурьев
Павел Ростовцев
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