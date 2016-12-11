16:49 11 декабря | БИАТЛОН

Александр Касперович: "Шипулин ни в чем не уступает Мартену Фуркаду"

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Главный тренер сборной России Александр Касперович отметил, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад - биатлонисты одного уровня. На этапе Кубка мира в Поклюке француз завоевал три золота - в спринте, гонке преследования и эстафете. У Шипулина в этих гонках две бронзы и серебро.

- Шипулин - это, конечно, спортсмен самого высокого уровня, и он еще раз доказал, что является одним из сильнейших в мире, - приводит ТАСС слова Касперовича. - Да, Фуркад - классный биатлонист, но у нас есть Шипулин такого же уровня. Все покажет чемпионат мира, идет подготовка. Мы сейчас стараемся не обыграть Фуркада, а выйти на пик формы к чемпионату мира, потому что мы частенько допускаем ошибки при подготовке к мировому первенству.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3862603

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Max2015

ни в чем, кроме 100 с лишним очков не уступает - точно такой же, только в профиль)

13:43

aastone

ни в чём... кроме воли к победе естественно!! фуркадище хотя бы попытался уменьшить 21 секунду

23:34 11 декабря

TV глядач

Господи, и это говорит старший тренер сборной! Фуркад - 7 гонок: 6 побед и 3 место Шипулин - 7 гонок: 1 серебро и 2 бронзы и они одного УРОВНЯ???????? Боюсь он выиграет в этом сезоне почти все гонки!

20:53 11 декабря

maximalist

Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.

19:29 11 декабря

Урфин_Я

Касперович очень напоминает Винни Пуха... с правильной песней про опилки... и про сочинять

19:26 11 декабря

Catch

А Акимова Дальмайер

18:48 11 декабря

muzsolini

Каждый год готовимся к одному и тому же, а получается то же самое. А Фуркад побеждает и там, и сям. Хотя одного поля ягода.

17:55 11 декабря

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Материалы других СМИ