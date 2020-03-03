Адвокат российских биатлонисток: «Сегодня МОК представил новые документы Родченкова, в которых он противоречит сам себе»

Адвокат Алексей Панич в интервью «CЭ» рассказал о том, что МОК признал подделку подписей Григория Родченкова в ходе дела «Зайцева, Вилухина и Романова против МОК» в CAS. Но при этом представил новый документ за подписью беглого руководителя московской антидопинговой лаборатории:

— Правильно ли я понимаю, что 7 из 9 документов все-таки признаны поддельными и изъяты из доказательной базы?

— Последствия несколько другие. После нашего вчерашнего заявления о подделке подписей мы получили очередной документ за подписью Родченкова, в котором было сказано о том, что он действительно не подписывал те документы. То есть наши подозрения полностью оправдались. Было также указано на то, что он давал согласие на использование его электронной подписи.

Но дальше самое интересное. В этом документе он написал две фразы, которые противоречат одна другой. Первая — что он давал разрешение использовать его подпись на нескольких аффидевитах из тех девяти, насчет которых мы поставили вопрос. Вторая — что он давал согласие на использование подписи на всех аффидевитах. Выглядит это более чем странно. Человек не понимает сам, он разрешал подписывать всё электронной подписью или не все. И сколько реально было ей подписано, остается неизвестным. (Дмитрий Кузнецов)

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной