«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались

В отсутствие результатов российский биатлон развлекается словесными перебранками.

Не прошло и недели Кубка мира, а российский биатлон погрузился в свое привычное состояние — взаимной ругани и выяснения отношений. Все могло бы быть по-другому, если бы пришли победы, но в Эстерсунде наши не завоевали ни одной медали, при этом путались в финишном коридоре, забывали лыжные палки — в общем, собрали ворох косяков. Все это вызвало гнев комментатора Дмитрия Губерниева. О Евгении Гараничеве, который стал 113-м в спринте, он высказался следующим образом:

— Если Гараничева оставят в сборной на Кубок мира, это будет неуважение к биатлону.

Во время эфира, видя ситуацию, он тоже прошелся по олимпийскому призеру Сочи:

— Вот спортсмены национального уровня. Вот молодцы! Слава богу, с лыжами и винтовкой пришел хотя бы. Палки как забыть? Он опоздал на старт на 35 секунд!

Гараничева действительно вывели из основной сборной и отправили на Кубок IBU, но там он не смог попасть даже в финал суперспринта. И разумеется, снова нарвался на рецензию от прозорливого комментатора:

— Гараничев не тянет на международной арене ни в первой, ни во второй команде. Он занимает чье-то место. Хотя вся команда выступает слабо, но тем не менее. Он может помочь на выступлениях на Кубке России по биатлону своей команде. Пусть выступает на «Ижевской винтовке», — сказал Губерниев «СЭ».

Ветераны ответили

Критика Губерниева, наверное, оправдана, но встретила недовольство ветеранов биатлонного цеха. Александр Тихонов провел артподготовку еще на выходных:

— В феврале будет 14 лет, как я со своей командой покинул Россию. Вот вам и результат. Теперь биатлон с Дмитрием Губерниевым. С Тихоновым было все в порядке с биатлоном. А с Губерниевым, с этим, балбесом...

Бывший тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев не согласился с разносом Гараничева:

— Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое! Я считаю, что Евгения не нужно выгонять из сборной. Пускай он пробежит этап Кубка IBU, там уже видно будет. Возможно, неудачи Гараничева — это последствие его недавней болезни, — сказал специалист «СЭ».

Губерниев моментально ответил, что Хованцев «уже на пенсии» и «его мнение не интересует».

Но за Хованцева заступилась олимпийская чемпионка Анфиса Резцова:

— Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя богом. Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немерено денег, не дает ему права унижать и оскорблять других, — сказала бывшая биатлонистка и лыжница.

Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Тяжелые отношения: открытые письма и угрозы суда

Отношения Губерниева и группы ветеранов нашего биатлона разладились давно. Комментатора разными словам, от «балбеса» до «болвана», обзывал Александр Тихонов, а в феврале этого года на его сайте появилось публичное обращение с требованием «защитить спортсменов, тренеров и ветеранов спорта от очередной порции оскорблений».

«Мы искренне признательны вам за вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы вы начали больше любить себя в спорте, чем спорт в себе, что отражается на качестве репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта», — говорилось в обращении.

Среди подписантов оказался и экс-тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев. Еще в бытность руководителем команды он малоприятно высказывался о Губерниеве по объяснимым причинам — тот нещадно критиковал тренерский штаб. Но на публике сдерживался.

Обращение поддержала и олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Ее взаимоотношения с шоуменом и телерепортером еще веселее — едва не дошло до суда. Это было в марте 2020 года, когда только начиналась пандемия коронавируса в России. В Сети люди стирали в кровь пальцы о клавиатуру, споря о карантинах и локдаунах. Резцова относилась к ограничениям свободы передвижения скептически, за что ей, разумеется, снова досталось.

— Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую х... (вульгарное слово, означающее выдумки, чушь. — Прим. «СЭ»)? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу! — загремел Telegram-канал «Реальный Гу».

Тут уж не выдержала и Резцова. И пообещала подать на комментатора в суд: «Это уже перебор». Однако через несколько месяцев... призналась в употреблении допинга. Правда, не перед завоеванием золота на Олимпиадах, а позже.

Ни правых, ни виноватых в таком треш-токе нет — это просто отражение происходящего с нашим биатлоном на трассах. Единственные, кто могут это закончить, — не Губерниев или Резцова, а действующие российские биатлонисты, Гараничев, Латыпов, Нигматуллина (Кайшева) и другие. Выиграйте пару гонок хотя бы ради того, чтобы уважаемые люди перестали ругаться! Реально ведь перебор.