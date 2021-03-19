Россиянки потеряли квоту. Логичное завершение провального сезона

По итогам спринтов на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде женская сборная России заняла шестое место в Кубке наций и потеряла право на будущий год выставлять на гонки по шесть биатлонисток.

Кубок мира. Спринт

Мужчины

1. Лукас Хофер (Италия) — 22.27,1 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 4,0 (0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 14,4 (0)...

11. Евгений Гараничев (Россия) — 1.01,8 (0)...

21. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,7 (1)...

23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.22,8 (2)...

26. Александр Логинов (Россия) — 1.25,2 (1)...

64. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.29,8 (1)...

68. Карим Халили (Россия) — 2.36,9 (3)



Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.44,6 (1)

2. Доротея Вирер (Италия) — 2,5 (0)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 6,7 (0)...

16. Ульяна Кайшева (Россия) — 38,9 (0)...

24. Светлана Миронова (Россия) — 52,6 (2)...

29. Лариса Куклина (Россия) — 58,5 (1)...

38. Анастасия Гореева (Россия) — 1.12,1 (2)...

45. Татьяна Акимова (Россия) — 1.23,3 (1)...

49. Евгения Павлова (Россия) — 1.30,0 (1)...

53. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.35,6 (1)...

100. Ирина Казакевич (Россия) — 4.00,1 (7)

Обидно даже не то, что мы уступили в борьбе за полную квоту белорускам. В конце концов, у них и правда сборная по именам гораздо сильнее нынешней российской. Динара Алимбекова и Анна Сола способны быть в призах в любой личной гонке, плюс стабильная Ирина Кривко и надежная в эстафетах Елена Кручинкина — у нас такого набора и близко нет. Но обидно, что наши девчонки в решающей гонке даже толком не поборолись.

Три лучших результата, которые пошли у нас в зачет — это 16-е, 24-е и 29-е места. Совсем не те места, которые хотелось бы видеть. При том, что белоруски тоже не впечатлили, у них лучшая Динара Алимбекова была 11-й. Но зато все трое лучших были в топ-20, что и позволило им на будущий год вырвать у нас полную квоту. А ведь права на ошибку у биатлонисток из Белоруссии почти не было — их было всего четверо, против восьмерых наших!

Ирина Казакевич. Фото Reuters

Как восемь человек не справились с четверыми

Можно было бы списать провал на форс-мажор с падением Ирины Казакевич. Наша лучшая молодая спортсменка упала на втором круге после стрельбы лежа и сломала упор у винтовки. Стойку Казакевич отработала со сломанном оружием, и как результат не попала ни разу. В итоге — семь штрафных кругов и сотое место. Ирина молодец, что хотя бы поборолась и не стала сходить с дистанции.

Но если вдуматься, то даже без падения Казакевич бы нас не спасла. На лежке она промахнулась дважды и была далека от лидерских позиций. Тут скорее вопрос, как мы умудрились, имея целых восемь биатлонисток в стартовом протоколе, не суметь обыграть всего четверых белорусок?! Которые тоже отработали тяжелейший чемпионат мира и, в общем, сейчас далеки от лучшей формы.

Пожалуй, единственная, к кому нет претензий по этой гонке — это Анастасия Гореева. 21-летняя спортсменка провела полноценный сезон в Кубке IBU, а потом приехала на финал Кубка мира и с двумя промахами заняла 38-е место. По скорости Гореева была второй в команде, уступив 12 секунд на лыжне только Светлане Мироновой.

Тут остается только сожалеть, что по итогам декабря Горееву отправили в резерв. А в основу проследовали спортсменки, которые никогда ее скоростей не показывали. В отличие от мужской, у нашей женской сборной резерв как раз есть. Гореева, Шевченко, Валерия Васнецова на уровне Кубка IBU — лидеры. Но почему-то за весь сезон шансов они не получили, либо — очень мало. Теперь на будущий год возможностей пробовать молодежь будет еще меньше, ведь одну квоту в гонках мы уже потеряли...

Александр Логинов. Фото AFP

Судьба Глобуса по-прежнему не решена

Мужская команда, в отличие от женской, в спринте особенно ни за что не боролась. И прошла гонку в своем рабочем режиме. Лидера Александра Логинова беспокоит старая травма, и он показал стандартный для себя результат последних недель — 26-е место с одним промахом. Эдуард Латыпов снова был неплох на лыжне, но два промаха — это слишком много для него, чтобы попадать даже в топ-20. Карим Халили, который перед стартом мечтал о попадании в десятку, в итоге не попал с тремя ошибками на рубеже даже в гонку преследования.

Так получилось, что лучшим в команде неожиданно стал ветеран Евгений Гараничев. Тот спокойно провел свою гонку, чисто отстрелял и в итоге показал 11-е место. В принципе, это неплохой плацдарм, чтобы на гонке преследования надеяться на попадание в цветочную церемонию. Ну а главная интрига спринта — кто же выиграет «Большой Хрустальный глобус» — осталась нерешенной. Норвежцы Стурла Лагрейд и Йоханнес Бе финишировали ровно друг за дружкой, шестым и седьмым. Бе был на голову сильнее по скорости, но дважды промахнулся. Так что теперь все решится в гонке преследования и масс-старте. Разрыв между норвежцами минимальный, и кто будет сильнее в двух оставшихся гонках — тот и заберет глобус себе.