Шевченко и Гореева пока не готовы к взрослой сборной. Приглашение юниорок обернулось провалом

Сборная России вяло завершает сезон, а Легрейд бежит к титулу.

Кубок мира. Гонка преследования

Женщины

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 32.54,8 (4 шт. круга)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 29,3 (4)

3. Анна Сола (Белоруссия) — 44,0 (4)...

8. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.11,1 (5)

10. Лариса Куклина (Россия) — 2.13,5 (5)...

34. Светлана Миронова (Россия) — 3.39,0 (7)...

47. Анастасия Шевченко (Россия) — 4.40,8 (6)...

49. Анастасия Гореева (Россия) — 4.44,3 (8)...

53. Татьяна Акимова (Россия) — 4.57,8 (9)...

55. Евгения Павлова (Россия) — 5.20,3 (8)



Мужчины

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 32.40,5 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 22,6 (3)

3. Лукас Хофер (Италия) — 32,4 (4)...

12. Евгений Гараничев (Россия) — 1.45,5 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) — 2.04,2 (4)...

18. Эдуард Латыпов (Россия) — 2.18,2 (5)...

45. Матвей Елисеев (Россия) — 4.12,4 (4)

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде был последней надеждой российских болельщиков на реанимацию женской сборной. Наши юниорки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева получили личные квоты как лидеры мирового сезона Кубка IBU, но воспользоваться своим шансом и доказать, что они готовы к борьбе с мировым топом, молодые спортсменки не смогли. После провального спринта последовал не менее печальный пасьют, и даже фактор непредсказуемости из-за сложного ветра не помог Гореевой с Шевченко серьезно отыграть своих позиций.

Ветер сделал исход женской гонки непредсказуемым

Шведская погода решила добавить огня и без того насыщенной развязке биатлонного сезона. Обычно шансы в гонке преследования высчитываются исходя из результатов спринта, и вне топ-15 бороться за медали практически нереально. Но сегодня в Эстерсунде поднялся такой ветер, что все расклады перед стартовым выстрелом сошли на нет после первого же огневого рубежа. Даже двухминутные разрывы перед гонкой нивелировались штрафными кругами, которых по такой стрельбе избежать было практически нереально.

Уже на первой «лежке» по одному промаху допустили почти все лидеры, что открыло дорогу к десятке лучших для Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой. Кайшева до старта была выше всех россиянок с отставанием в 38 секунд, уверенно работала Ульяна и сегодня. Под конец сезона Кайшева неплохо прибавила, особенно на фоне Светланы Мироновой, которая совсем развалилась. Четыре промаха после первого же рубежа — на что здесь можно рассчитывать?

В оправдание Светланы можно отметить только, что стрелять было очень тяжело, и чисто в женском преследовании не отработал никто. Вопрос стоял таким образом: выцеливать каждый патрон и тратить время на рубеже либо идти на риск и морально настраиваться на один-два круга. Большинство выбирали вторую стратегию, поэтому в итоге даже у призеров в пассиве было по четыре промаха. Но сам пьедестал и битва внутри тройки, учитывая приключения на последних двух рубежах, напоминали работу снайпера на минном поле — прогнозировать что-то было решительно невозможно. Чего стоит только взлет француженки Жюли Симон с 22-го места на четвертое, и это с пятью штрафными кругами!

Конечно же, в таких условиях андердоги получили шансы подняться повыше, и для России гонка отметилась топ-10 для Кайшевой и Куклиной. Но остальные воспользоваться промахами лидеров не смогли: Миронова после неудачного старта продолжала мазать и завершила гонку 34-й, а Татьяна Акимова с Евгенией Павловой, похоже, бросили бороться уже после первого круга — по девять промахов и едва ли не худший ход. Девушки уже могут бронировать билеты домой — помимо Кайшевой и Мироновой никто в масс-старт у нас не попал.

Шевченко и Гореева не воспользовались своим шансом

Но ключевой итог этапа в Эстерсунде — это полная неготовность к серьезным гонкам Анастасии Шевченко и Анастасии Гореевой. На фоне ставших уже рутинной обыденностью провалов россиянок и потери дополнительной квоты на следующий сезон две молодые звезды были той слабой надеждой на прекрасную биатлонную Россию будущего. Пока Миронова с Павловой соревновались в том, кто соберет больше штрафных кругов, Шевченко с Гореевой раз за разом выигрывали этапы Кубка IBU. А после того как девушки попали в призы на чемпионате Европы, за их места в итоговом составе на чемпионат мира писали даже петиции!

Но тренеры основной сборной если и не игнорировали их успехи, то старались не форсировать их приглашение даже на этапы Кубка мира, предпочитая молодости опыт. Тот же Михаил Шашилов ограничивался исключительно обещаниями чаще привлекать к работе с основой Шевченко и Горееву, но в итоге место в составе им выделил сам международный союз биатлона в качестве подарка за успехи в Кубке IBU. Казалось бы, вот он, шанс показать себя и доказать, что они готовы не хуже остальных наших биатлонисток! Реальность же оказалась более жесткой, и если в спринте провал двух Анастасий еще можно было списать на волнение, то слабая гонка преследования вызывает уже вопросы в целом к перспективам вчерашних юниорок в основе. Получается, Шашилов был прав, когда не спешил с их приглашением?

Легрейд обыграл Йоханнеса Бе на фоне проблеска от Гараничева

От мужчин дополнительных квот у нас не было, да и в целом следить за мужской командой последние два этапа не так интересно, как за девушками. Если у женской сборной хотя бы была глобальная задача — борьба за дополнительную квоту с Белоруссией, то какие задачи у мужчин — откровенно не ясно. Иначе как объяснить, что лучшим из наших по итогам как спринта, так и гонки преследования стал ветеран Евгений Гараничев?

К 33-летнему спортсмену было очень много вопросов весь последний год, из которых главный — в чем вообще смысл звать в команду биатлониста, лучшие годы которого давно позади. Но сам Гараничев в себя верит, планирует участвовать на Олимпиаде в Пекине и в целом завоевал свое место в сборной в честной спортивной борьбе. А в Эстерсунде внезапно и вовсе нашел в себе скрытые резервы. Сначала поразил хорошей скоростью в спринте, а затем не потерялся и в преследовании. Тем более условия сегодня были как раз для Евгения — он опытный стрелок и смог работать даже при таком неконтролируемом ветре пусть не идеально, но достаточно для борьбы за десятку сильнейших. Не хватило Гараничеву разве что скорости — слабый последний круг опустил его на 12-е место.

Александр Логинов и Эдуард Латыпов стартовали с не самых высоких позиций, да еще и часто ошибались на стрельбе. Учитывая, что в целом работали мужчины на рубеже чище женщин, много позиций отыграть наши лидеры не могли. Рядовая для них гонка, которая не вызывает никаких эмоций. В отличие от выступления Матвея Елисеева, который откровенно перестал бежать еще на втором круге. Понятное дело, что потеря квоты мужской команде не грозит. Наоборот, мы даже укрепили свои позиции и обошли в Кубке наций Швецию. Но разве за личные очки в Кубке мира побороться желания у Елисеева не было?

Тем временем в высших эшелонах мирового биатлона — настоящая драма. Йоханнес Бе вернул себе лидирующую позицию после спринта и очень уверенно шел к победе в гонке преследования. До четвертого круга Йоханнес был чуть ли не единственным, кто смог покорить коварный шведский ветер и обойтись без штрафных кругов. Но на последней стойке с эмоциями Бе-младший не справился и выдал три промаха. Разумеется, этим воспользовался преследовавший его Штурла Легрейд и оформил такую важную для себя победу, а заодно и Малый глобус за этот вид программы Кубка мира. В результате перед масс-стартом впереди теперь Легрейд, но его преимущество над Бе — всего 1 балл. Так что судьба Большого хрустального глобуса решится по итогам последней гонки.