Этап в Эстерсунде: последний шанс или конец мучениям?

Международный биатлонный сезон уже в этот уик-энд финиширует на севере Швеции.

Международный союз биатлонистов (IBU) словно издевается над российским биатлоном. После чемпионата мира, где наша команда завоевала одну медаль в мужской эстафете, больше всего наши спортсмены мечтали разъехаться по домам на заслуженный отдых. А тут продолжение сезона Кубка мира... Да еще не один этап, как в лыжных гонках, а целых три, из них два подряд — в Нове-Место.

Бороться российским биатлонистам уже, по сути, не за что. Даже в топ-10 общего зачета Кубка мира у нас никто не попадает. Лучшие в команде — Светлана Миронова и Александр Логинов — на 19-м и 15-м местах соответственно. Молодежи в Нове-Место тоже не было. А потому конец сезона для основы превращается в мучительное докатывание, где мы если и бьем рекорды, то только с приставкой «анти».

Главная цель — обойти белорусок

Единственная конкретная цель сейчас стоит перед женской сборной. Нам обязательно нужно сохранить пятое место в Кубке наций, чтобы в олимпийский год тоже иметь возможность выставлять на гонки по шесть спортсменок. Для этого нужно в спринте выступить лучше белорусок.

Это не так просто, если учесть, что на данный момент по именам белорусская команда гораздо сильнее нас. Там есть и призер недавнего чемпионата мира Анна Сола, и олимпийская чемпионка Динара Алембекова, которая сейчас снова набирает форму... Но в зачет идут три лучших результата, поэтому тут важна именно глубина состава и стабильность. А с этим и у нас, и у белорусок проблемы.

Символично, что бороться за квоту приедут две резервистки из Кубка IBU — Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Теоретически им как раз и может на будущий год пригодиться лишнее место в основном составе. Хотя, судя по разобранному состоянию нынешней команды, прямо сейчас Гореева и Шевченко могут быть там одними из лучших.

Во всяком случае, обе Анастасии сейчас на ходу. Шевченко выиграла зачет Кубка IBU в спринтерских гонках, а Гореева показывала на этом уровне одну из лучших скоростей на трассе. Вряд ли девушки на данный момент готовы бороться за топ-10 Кубка мира, но попадать в первые 20-30 финишировавших им вполне по силам.

Бе и Легрейд решат судьбу Кубка мира

Для остального мира главная интрига гонок в Эстерсунде — это борьба за «Большой хрустальный глобус» между двумя норвежцами, Йоханнесом Бе и Стурлой Легрейдом. По предварительным подсчетам, если отбросить три худшие гонки, их сейчас разделяет всего семь очков. Это ничто, то есть в Эстерсунде все начнется заново. И как же должно быть обидно норвежцам, что они сами отказались от проведения этого кубкового этапа в Осло и отдали его Швеции...

Еще в начале сезона сомнений в том, что Бе выиграет очередной «Глобус», не было ни у кого. Но начиная с чемпионата мира Йоханнеса стали преследовать неприятности. Дело в новом ложе винтовки или расслабленных тренировках дома вместо сбора с командой — непонятно. Но прямо сейчас 24-летний Легрейд имеет очень реальный шанс оставить Бе-младшего без трофея.

В Нове-Место Легрейд был лучше Бе в обоих спринтах, пользуясь тем, что у Йоханнеса сейчас явно не ладится стрельба. Именно работа на рубеже — главный козырь более молодого норвежца, в то время как Бе способен отыграть очень много на трассе, особенно в гонке преследования и масс-старте.

У женщин с Кубком мира все понятно — его давно обеспечила себе норвежка Тирил Экхофф. Но любопытно будет посмотреть на дебют на Кубке мира олимпийской чемпионки по лыжам Стины Нильссон. Шведы решили дать ей шанс стартовать, хотя пока Нильссон не впечатляет в биатлоне даже на уровне Кубка IBU. Там она была на две головы слабее Гореевой и Шевченко по всем показателям. Посмотрим, что будет в родном для нее Эстерсунде...

Расписание этапа

19 марта, пятница

14.30 Женщины. Спринт

17.30 Мужчины. Спринт

20 марта, суббота

14.15 Женщины. Гонка преследования

17.15. Мужчины. Гонка преследования

21 марта, воскресенье

15.00 Женщины. Масс-старт

17.30 Мужчины. Масс-старт

Состав сборной России

Женщины. Cветлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Татьяна Акимова, Евгения Павлова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко.

Мужчины. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев, Кирилл Стрельцов.