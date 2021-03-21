Эдуард Латыпов и Ульяна Кайшева напоследок порадовали высокими местами.

Кубок мира. Масс-старт

Женщины

1. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 34.53,1 (5)

2. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 6,9 (6)

3. Франциска Пройсс (Германия) — 11,1 (6)...

8. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (5)

Мужчины

1. Симон Дестье (Франция) — 35.43,7 (2)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 8,9 (2)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 17,5 (3)...

17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.29,8 (3)...

21. Евгений Гараничев (Россия) — 1.41,7 (4)

В последних двух гонках международного сезона российские биатлонисты выдали практически свой максимум. Несмотря на сложную погоду и проблемы с организацией завершающего этапа Кубка мира, женская и мужская команды в масс-стартах вышли на свои лучшие результаты. Особенно порадовал Эдуард Латыпов — он справился с ветром Эстерсунда и выиграл первую в карьере личную медаль.

Масс-старты были под угрозой срыва

Последний этап Кубка мира в шведском Эстерсунде вышел крайне проблемным. Завершать сезон биатлонисты должны были в норвежском Холменколлене. Но в Норвегии опять ужесточили коронавирусные ограничения. Холменколлен подстраховали шведы со своей базой в Эстерсунде, но в Швеции биатлону помешала другая напасть — погода. Кто бы мог подумать, что гонкам в конце марта может помешать не отсутствие снега, а бесконечный снегопад. Субботние гонки преследования бежали в ужасных погодных условиях, которые сделали ход гонки совершенно непредсказуемым. А в воскресенье вообще стоял вопрос об отмене масс-стартов. Их сначала перенесли на пару часов вперед, но ветер не стихал.

«Если мы не сможем провести гонки сегодня вечером, то сезон завершится без масс-стартов», — с грустью отмечали организаторы этапа. Перенести гонки на понедельник тоже не вариант, поскольку у IBU есть обязательства перед телевидением. В итоге шведы решили рискнуть и дали добро на проведение женского масс-старта, как только снегопад немного стих. Решение двоякое — ветер не щадил никого и полноценным биатлоном назвать гонки было тяжело.

Кайшева с Мироновой ярко завершают сезон

С другой стороны, при такой погоде гарантирована была интрига — к финишу первым мог прийти вообще любой участник масс-старта. По традиции со сложностями неплохо справляются россияне. Изначально шансы показать достойный результат у Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой были не очень высокими. Но когда лидеры допускают по четыре промаха на одном рубеже, конкурентоспособной становится даже наша женская сборная. Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» назвала результаты женского масс-старта суперсуспешными, и со стороны это действительно выглядит так. Кайшева — пятая, и она даже обыграла Тирил Экхофф, которая с восемью промахами только седьмая. Так высоко Кайшева в личных гонках еще не была.

Для Мироновой восьмое место — достойный результат, особенно на фоне проблем предыдущих гонок. Неужели девушки наконец-то обретают себя, пусть и в самый конец сезона? Хотелось бы верить, но успехи в подобных гонках — это во многом элемент случайности. Пять промахов на четыре рубежа для Мироновой и Кайшевой привычная ситуация, разве что в других случаях такая стрельба отправляла наших девушек бороться за топ-20, а сейчас этого было достаточно для борьбы за медаль. Динара Алимбекова зашла на шесть штрафных кругов, как и немка Франциска Пройсс. И это не помешало первой выиграть серебро, а второй — бронзу.

Золото же забирает Ингрид Таннерволь вместе с «Малым хрустальным глобусом» за программу женских масс-стартов. Алимбекова получила от IBU титул лучшей молодой спортсменки сезона, а Доротея Вирер решила побить рекорд по самой долгой стрельбе в истории биатлона — на последней «стойке» она провела 2 минуты и 15 секунд. Вирер пыталась обыграть ветер и выцеливала каждый патрон. Но такая тактика успеха не принесла — перед рубежом Доротея была второй, а финишировала 26-й, допустив три промаха.

У Латыпова первая личная медаль в карьере

«Большой глобус» у женщин уже давно оформила Тирил Экхофф, а вот у мужчин решающая битва за титул была в последней гонке. И снегопад внес свои коррективы в предварительные расклады: первые два круга лидировал молодой Стурла Легрейд, но неудачная стрельба на третьем рубеже — и вперед выходит уже Йоханнес Бе. Перед стартом разница между ними в общем зачете была всего лишь один балл, так что предсказать победителя было нетрудно — кто будет выше, тот и будет искать новую полку дома для «Глобуса».

В третий раз подряд победу оформляет младший Бе. Йоханнес доказал, что его рано списывать со счетов. Молодой конкурент по сборной давил на него весь сезон, но Йоханнес выдержал это давление и удержал статус-кво. В отличие от борьбы за статус лидера в сборной России. Вторую половину сезона лучше всех в мужской сборной выглядел Эдуард Латыпов, и последняя гонка это только подтверждает. Латыпов вышел на масс-старт в свой день рождения и отметил 27-летие первой личной медалью.

С каждой гонкой личная медаль на Кубках мира была все ближе. Но ему постоянно чего-то не хватало. Но теперь у Латыпова заслуженное серебро, и впустую россияне из Эстерсунда не уедут. «Чувствую радость. Неосознанно очень рад, — рассказал он в интервью после гонки. — Для меня это победа. Шел первым, но немного не хватило сил в конце, разочаровался. Спасибо всем, кто за меня болел. Призы? Я верил всегда в каждой гонке. Много чего не получалось. Сегодня, слава богу, все получилось. Работа на рубеже? Гонка просто идеальная. Лежа стрелял точно. Второй рубеж нервничал. Последняя «стойка» — собрался. Все отбросил. Сказал себе бороться до конца».

Россия на мажорной ноте завершает международный сезон, но успехи Латыпова и Кайшевой — это ложки меда в огромной бочке дегтя. И в целом на впечатления от выступлений нашей сборной они сильно не влияют. Гораздо важнее другие итоги — потеря квоты у женщин, ни одного нашего в топ-10 мирового зачета и пятое общекомандное место по медалям Кубка мира. Сборная России теперь крепкий середняк, который иногда радует своих болельщиков.