Эдуарда поздравляют, но говорят, что это лишь пилюля, которая не меняет горькое послевкусие от провального сезона.

Последний этап Кубка мира перед длительным перерывом на олимпийский сезон россиянин Эдуард Латыпов завершил красивой гонкой в масс-старте и серебром — первой личной медалью в карьере. И было бы оно золотом, если бы не считаные секунды отставания от француза Симона Дестьё. В условиях аномальных ветров в Эстерсунде Латыпов грамотно провел стрельбу и был недалеко от того, чтобы стать лучшим россиянином по итогам сезона. Но для этого надо было провести в Эстерсунде три крепкие гонки, а не одну. Между Александром Логиновым и Эдуардом в итоге осталось 50 очков в борьбе за 17-е (!) место общего зачета.

Часто мы обращаем внимание на лишний хейт болельщиков в ситуациях, когда его объекты такой реакции не заслуживают. Но куда важнее, наверное, говорить о положительных акциях пользователей соцсетей. Зайти и поздравить человека с днем рождения и первым личным серебром — не так цепляет, как зайти разнести после провальной гонки, правда? Но российские фанаты биатлона после успешной гонки Эдуарда Латыпова посетили его Instagram и начали оставлять комментарии к последним постам вроде «Жгииии, Камышла!», «Эдик ТЫ НАШ КОРОЛЬ БИАТЛОНА» и «Для нас ты золотой» (орфография и пунктуация сохранены).

Реакция болельщиков на выступление Эдуарда Латыпова.

Буйвол из Камышлы

На официальной странице Союза биатлонистов России Латыпова уже напутствовали перед следующим сезоном.

Nadezhdakiseleva7261: В Эдуарде в каждой гонке чувствуется борец, даже когда он далеко от подиума. Мне нравится, что он анализирует каждую стрельбу, на финише идёт на сильное ускорение. Тренируйся больше летом, и твоими соперниками будут все, кто тебе не давал добиться подиума в этом сезоне. С победой и с Днём рождения!

Ну и понятно, что все в Эдика верили, надеялись, что он боец и так далее. Ни убавить, ни прибавить.

Тема родной Камышлы с населением 5 тысяч человек тоже раскрылась. Эдуарда зовут и «Буйвол с Камышлы», и «Камышлинская пушка» — уместны прозвища на любой вкус, когда ты на подиуме выше Йоханнеса Бе.

adv_isaeva: Эдик, ты самый классный!!! Ты огонь! Мы в тебя верили. Вся Самарская область тебя поддерживает и Камышла, и Клявлино, и Самара!!!

Правда, нашлось немного мест и для претензий.

jerichohol_y2j: А где фото с командой? Вот вам и сборная России. Права Гореева, что нет дружной атмосферы!

Nikulina20081962: Обидно, что не показали награждение. Спасибо, Эдуард, наш светлячок, за победу!

К сожалению, день рождения только раз в году

Пользователи «СЭ» как всегда критичны, саркастичны и подводят итоги всего сезона.

Chrysler48: Как говорится в песенке: «К сожалению, день рождения только раз в году!» Удачи и в будни!

Dmhrl: C медалью Эдика! Лучше так, в последней гонке, чем вообще ничего! Но," к сожалению, День Рождения, только раз в году!"... В следующем сезоне, Эдик, желаю бороться за медали в каждой гонке!

Постоянный гость нашей рубрики Инок сравнил Латыпова с теннисистом Асланом Карацевым: Эдуард Латыпов — это биатлонный Аслан Карацев, такой прогресс в 26-27 лет. Уверен, на этом они не остановятся, так как по жизни оба трудяги и настырные... Уважаю таких!

Но большинство относится к успехам Латыпова со скепсисом. И вы посмотрите на имена экспертов — им можно доверять.

Байба Бендика: Когда все биатлонисты мира навострили лыжи на Мальдивы и Сейшелы, наши ребята решили продолжить борьбу за кубок героев...

Lars Berger: Цветков даже выиграл как-то заключительный масс-старт сезона. Потом — ничего больше не выигрывал. Удачи, короче, Латыпову.

Serg ***: Потом будем вспоминать, что это была последняя медаль Латыпова в карьере. ну а пока- можно и порадоваться.

И кажется, высоким результатам в комментариях нашли объяснение.

Lukich: Нашим биатлонистам забыли сказать, что ЧМ закончился месяц назад?

Alex2999: Все по плану. Подводят себя к главным гонкам сезона: к чемпионату России. КМ и ЧМ — хрень, а вот ЧР — это «вещь», т.к. именно по результатам на ЧР определяется, будешь ли ты в следующем году в сборной (на всем готовеньком) или нет...

Динара Салихова: Сборная России по биатлону завоевала 7 медалей Кубка Мира за сезон, Норвегия — 83. Ужас! Как низко мы пали... Печалька...

Очень хочется верить, что Эдуард это неверие опровергнет. И результатами на чемпионате России, но главное — в следующем, олимпийском сезоне. Неплохо было бы повторить серебро в масс-старте, например, не на последнем этапе Кубка мира, а в феврале под Пекином.