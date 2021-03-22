«Нашим забыли сказать, что чемпионат мира закончился?». Болельщики — о медали Латыпова
Последний этап Кубка мира перед длительным перерывом на олимпийский сезон россиянин Эдуард Латыпов завершил красивой гонкой в масс-старте и серебром — первой личной медалью в карьере. И было бы оно золотом, если бы не считаные секунды отставания от француза Симона Дестьё. В условиях аномальных ветров в Эстерсунде Латыпов грамотно провел стрельбу и был недалеко от того, чтобы стать лучшим россиянином по итогам сезона. Но для этого надо было провести в Эстерсунде три крепкие гонки, а не одну. Между Александром Логиновым и Эдуардом в итоге осталось 50 очков в борьбе за 17-е (!) место общего зачета.
Часто мы обращаем внимание на лишний хейт болельщиков в ситуациях, когда его объекты такой реакции не заслуживают. Но куда важнее, наверное, говорить о положительных акциях пользователей соцсетей. Зайти и поздравить человека с днем рождения и первым личным серебром — не так цепляет, как зайти разнести после провальной гонки, правда? Но российские фанаты биатлона после успешной гонки Эдуарда Латыпова посетили его Instagram и начали оставлять комментарии к последним постам вроде «Жгииии, Камышла!», «Эдик ТЫ НАШ КОРОЛЬ БИАТЛОНА» и «Для нас ты золотой» (орфография и пунктуация сохранены).
Буйвол из Камышлы
На официальной странице Союза биатлонистов России Латыпова уже напутствовали перед следующим сезоном.
Nadezhdakiseleva7261: В Эдуарде в каждой гонке чувствуется борец, даже когда он далеко от подиума. Мне нравится, что он анализирует каждую стрельбу, на финише идёт на сильное ускорение. Тренируйся больше летом, и твоими соперниками будут все, кто тебе не давал добиться подиума в этом сезоне. С победой и с Днём рождения!
Ну и понятно, что все в Эдика верили, надеялись, что он боец и так далее. Ни убавить, ни прибавить.
Тема родной Камышлы с населением 5 тысяч человек тоже раскрылась. Эдуарда зовут и «Буйвол с Камышлы», и «Камышлинская пушка» — уместны прозвища на любой вкус, когда ты на подиуме выше Йоханнеса Бе.
adv_isaeva: Эдик, ты самый классный!!! Ты огонь! Мы в тебя верили. Вся Самарская область тебя поддерживает и Камышла, и Клявлино, и Самара!!!
Правда, нашлось немного мест и для претензий.
jerichohol_y2j: А где фото с командой? Вот вам и сборная России. Права Гореева, что нет дружной атмосферы!
Nikulina20081962: Обидно, что не показали награждение. Спасибо, Эдуард, наш светлячок, за победу!
К сожалению, день рождения только раз в году
Пользователи «СЭ» как всегда критичны, саркастичны и подводят итоги всего сезона.
Chrysler48: Как говорится в песенке: «К сожалению, день рождения только раз в году!» Удачи и в будни!
Dmhrl: C медалью Эдика! Лучше так, в последней гонке, чем вообще ничего! Но," к сожалению, День Рождения, только раз в году!"... В следующем сезоне, Эдик, желаю бороться за медали в каждой гонке!
Постоянный гость нашей рубрики Инок сравнил Латыпова с теннисистом Асланом Карацевым: Эдуард Латыпов — это биатлонный Аслан Карацев, такой прогресс в 26-27 лет. Уверен, на этом они не остановятся, так как по жизни оба трудяги и настырные... Уважаю таких!
Но большинство относится к успехам Латыпова со скепсисом. И вы посмотрите на имена экспертов — им можно доверять.
Байба Бендика: Когда все биатлонисты мира навострили лыжи на Мальдивы и Сейшелы, наши ребята решили продолжить борьбу за кубок героев...
Lars Berger: Цветков даже выиграл как-то заключительный масс-старт сезона. Потом — ничего больше не выигрывал. Удачи, короче, Латыпову.
Serg ***: Потом будем вспоминать, что это была последняя медаль Латыпова в карьере. ну а пока- можно и порадоваться.
И кажется, высоким результатам в комментариях нашли объяснение.
Lukich: Нашим биатлонистам забыли сказать, что ЧМ закончился месяц назад?
Alex2999: Все по плану. Подводят себя к главным гонкам сезона: к чемпионату России. КМ и ЧМ — хрень, а вот ЧР — это «вещь», т.к. именно по результатам на ЧР определяется, будешь ли ты в следующем году в сборной (на всем готовеньком) или нет...
Динара Салихова: Сборная России по биатлону завоевала 7 медалей Кубка Мира за сезон, Норвегия — 83. Ужас! Как низко мы пали... Печалька...
Очень хочется верить, что Эдуард это неверие опровергнет. И результатами на чемпионате России, но главное — в следующем, олимпийском сезоне. Неплохо было бы повторить серебро в масс-старте, например, не на последнем этапе Кубка мира, а в феврале под Пекином.
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