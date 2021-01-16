Фанаты начинают боготворить Латыпова и хейтить Елисеева. Жена Матвея уже послала всех в ж...

«Дом-2» закрыли, но из нашего биатлона он не ушел.

Выдающийся финиш. Это было легендарно. Буйвол! Ты влюбил в себя всех биатлонных болельщиков. Сила русского духа! Герой!

Все эти предложения — малая часть сотен комментов, оставленных болельщиками в соцсетях Латыпова после феерической победы России в смешанной эстафете, на финише которой он неожиданно для всех разделался с французом Фийоном Майе и норвежцем Лагрейдом. Вчера Эдуард второй раз подряд провел отличный четвертый этап, и его личка наверняка разрывается до сих пор.

А вот у Елисеева в той же эстафете получилось мало. И его в интернете, напротив, атаковали. Что-то долетело даже до жены Анны. Которая, к слову, ездит по стартам вместе с Матвеем. Она выложила сообщение, в котором один из подписчиков написал: «Скажите мужу, чтобы собрался наконец. Вообще не сборной России уровень выдает». И разразилась длинным постом, в котором подытожила: «Если вы пишете мне какие-то ценные советы — друзья, идите в жопу».

Не особенно тонко для психолога.

Из-за нескольких людей, опьяненных свободой и безнаказанностью интернета, посылать сразу всех в то самое место, на котором обычно сидят, просто странно. Этим никого не проучишь, а вот отвернуть от себя часть нейтрально настроенной аудитории — легко. А заодно и от мужа, которому достанется по инерции. Елисеев — очень приятный в общении человек. Но глупо отрицать, что этот сезон у него вылетает в трубу. И сам Матвей наверняка уже осознал, что допустил большую промашку во время предсезонной подготовки. Обижаться на тех трех человек, которые в интернете высмеивают это, просто несолидно для мужика, которому в марте исполнится 28 лет. А все ведь уверены, что Анна говорит от лица семьи.

Лучше потратить силы и энергию на оставшуюся часть сезона. Одна успешная гонка — и тут же из мученика его превратят в героя. Вот это будет ответ.

Что до Латыпова, то он тоже далек от иммунитета на хейт. Известно, что от любви до ненависти расстояние до смешного короткое. Завал на ЧМ (тьфу-тьфу) — и все перевернется. И чем выше сейчас будут превозносить Эдуарда, тем ожесточеннее будет выражаться злость в тех же самых комментах. Если он это понимает, тем лучше для него. Пока же 26-летний спортсмен из Башкортостана провел второй подряд классный четвертый этап в эстафете. И практически наверняка ему доверят его и на предстоящем чемпионате мира.

Пока все выглядит так, что финишер Латыпов круче финишера Логинова. Александр, даже будучи в отменной форме, выдавал шикарные личные гонки, но в эстафетах у него редко получалось по-хорошему взрывать. Такой антишипулин. Антон, наоборот, мог завалить какой-нибудь спринт или масс-старт, но за команду всегда включался фантастически и многократно вытаскивал сборную на пьедестал даже с большого отставания после трех этапов.

Латыпову до Шипулина пока далеко во всех смыслах. Но если в лице Эдурада мы получим крепкого и надежного финишера на годы вперед, это будет большим подспорьем. Елена Вяльбе всегда с удовольствием вспоминает Нину Гаврылюк. На фоне звездной плеяды российских лыжниц в 90-х та была в тени. Однако в эстафетах всегда бежала свои этапы так, что все поражались: почему она не делает того же в личных гонках? И каким бы ни был состав, никогда не было сомнений, что Гаврылюк в четверку попадет. Железный эстафетный боец. Может быть, и Латыпов из той же категории спортсменов? Из тех, которые за команду готовы из лыж выпрыгнуть и достать из организма те резервы, о которых сами не подозревают.