У России вторая победа в биатлоне за два дня! Резцова и Бабиков привезли всем пропасть!

Кристина могла финишировать с флагом, это ее первое золото в Кубке мира.

Оберхоф (Германия). Кубок мира

Сингл-микст

1. Россия — 41.37,1 (1 штрафной круг + 12 доп. патронов)

2. Австрия — отставание 41,5 (1 + 13)

3. Украина — 1.03,6 (0 + 12)

4. Белоруссия — 1.15,2 (1 + 11)

5. Швеция — 1.23,6 (2 + 12)

6. Бельгия — 1.24,8 (0 + 13)

7. Германия — 1.25,7 (0 + 11)

8. Швейцария — 1.30,4 (1 + 13)

9. Словакия — 1.40,7 (1 + 14)

10. Китай — 1.42,9 (0 + 7)

Смешанная эстафета, 4 х 7,5 км

1. Норвегия — 1:28.51,4 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)

2. Белоруссия — отставание 23,1 (0 + 5)

3. Франция — 2.01,3 (0 + 11)

4. Швеция — 2.08,4 (3 + 10)

5. Россия — 2.08,9 (0 + 9)

6. Германия — 2.10,7 (0 + 6)

7. Италия — 2.43,1 (0 + 13)

8. Финляндия — 3.09,7 (0 + 9)

9. Чехия — 3.18,3 (0 + 10)

10. Украина — 4.00,9 (0 + 12)

В субботу в Оберхофе был парад смешанных эстафет, и наш состав на них на первый взгляд мог показаться странным. «Большую» бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а не олимпийский пока еще сингл-микст — Антон Бабиков и Кристина Резцова. На самом деле такие варианты абсолютно оправданны.

Убиваются сразу три зайца:

— отдыхают Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова, которые явно попадают в олимпийскую сборную;

— в смешанной эстафете проверяются в боевых условиях четыре спортсмена, относительно которых есть сомнения;

— на сингл-микст, с учетом особенностей этого формата, выбран, возможно, сильнейший состав, и это — важно.

Подробнее объясним последний пункт. По-прежнему идет борьба за количество квот на Олимпиаду. По женщинам все понятно — шансы на максимальные шесть путевок мы потеряли. А вот мужчины пусть и небольшие шансы, но сохраняют. И сингл-микст — одна из трех оставшихся гонок, которые идут в зачет. России нужно доставать немцев и шведов.

И после сегодняшнего триумфа варианты еще ощутимее.

Золотой дуэт

Бойкая Кристина Резцова не стеснялась говорить об амбициях прямо перед стартом. «Еще как поборемся!» — уверяла она Дмитрия Губерниева. И не обманула!

Хотя начиналось все катастрофически. Бабиков на первом этапе — три промаха. Резцова на стартовой «лежке» — еще три. Плюс штрафной круг! Казалось, это бесповоротное «до свидания». Однако уже на «стойке» Кристина рискнула — и начала палить в порыв ветра как из пулемета. Остальные выцеливали, промахивались, а дочь великой чемпионки отделалась одним лишь допом. И разом переместилась с 12-го места на третье!

Потом Антон на своем этапе за счет все той же блестящей «стойки» и вовсе вырвался вперед. А Резцова только упрочила это преимущество. Ее отрыв от австрийцев — более 40 секунд. Она вполне могла финишировать с флагом. Но, наверное, никто не верил в такой расклад, поэтому даже мыслей заготовить его не было. В итоге Кристина просто победно раскланялась на финише. И побежала обниматься с Бабиковым.



У России вторая победа за два дня! Даже не верится, что мы говорим о биатлоне. И ведь еще завтра Александр Логинов будет убегать первым в преследовании.

Что же до шестой олимпийской квоты для мужчин, то наша сборная еще больше сократила отставание от Швеции и Германии. Было 111 очков, теперь осталось 56. В зачет отборов в Пекин пойдут еще только две гонки — спринт и эстафета в Рупольдинге. Будем надеяться, что чудо случится и наши биатлонисты сумеют выбить максимальный состав в Китай. Тем более сейчас действительно есть кому бежать.

Ренессанс Цветкова

Смешанная эстафета в плане олимпийских квот была неинтересна, потому что в копилку идут только максимальные результаты за два сезона. А у нас год назад была победа в Оберхофе. Однако сама по себе гонка была безумно любопытна. И она себя оправдала.

Шикарный этап провел Цветков. Его не было на Кубке мира три года. С Рупольдинга-2019. Многие уже «похоронили» этого спортсмена, и еще в ноябре даже в голову никому прийти не могло, что он может претендовать на Олимпийские игры. Но экс-капитан сборной честно пробился на Кубок IBU, был неплох там, приехал на Кубок мира — продышался в спринте и теперь очень здорово выступил в миксте.

Максим после «стойки» убрал просвет от Тарьея Бе и дотерпел с норвежцем до самого финиша. У Цветкова по скорости второе время на этапе. Всего в 2,1 секунды от все того же Бе. Это очень даже неплохая, весомая заявка на роль забойщика в олимпийской эстафете. Теперь нужно следить за динамикой — если в преследовании в Оберхофе и на этапе в Рупольдинге 30-летний экс-капитан сборной продолжит в том же духе, то вполне может добежать и до Пекина.



Поварницыну пришлось тяжело, потому что убегал он вместе с самим Йоханнесом Бе. Вроде как и отпускать сразу нельзя, но и удержать темп одного из самых быстрых биатлонистов мира поди попробуй. Александр попытался. На первый круг его хватило. Вторая скорость среди всех участников! Но пришла расплата на втором (13-й) и третьем (15-й) кругах. Плюс два промаха. Россия откатилась на четвертое место.

Казакевич поймала два дежурных промаха на «стойке» и отправила Васнецову в мясорубку: Норвегия и Белоруссия далеко оторвались от всех, а вот Россия, Германия, Италия, Франция и Чехия дружно шли с одинаковыми шансами на бронзу. Валерия не затерялась в этом рубилове. Проиграла только Жюли Симон. Плюс пропустила реактивную Эльвиру Оберг — шведка отыграла за этап целую минуту. Итоговое пятое место, с учетом топовых составов Норвегии, Белоруссии и Швеции, совершенно точно не провал для российской сборной.

А главный итог в олимпийской призме — характер Цветкова. Не сомневаюсь, что теперь Максим побежит классическую эстафету в Рупольдинге. И она может стать для него определяющей.