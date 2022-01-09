Россия в шаге от шестой мужской олимпийской квоты. Без Латыпова на пик формы вышел Логинов

Оберхоф — лучший этап для нашей сборной за долгие годы. Даже потерянная победа в мужской гонке преследования не испортила впечатления.

Больше года мы ждали новой победы на этапах Кубка мира. И как же здорово, что следующий успех пришел спустя всего сутки — следом за триумфом Александра Логинова в спринте в сингл-миксте первенствовали Кристина Резцова и Антон Бабиков. Более того, Логинов был максимально близок и еще к одному личному успеху в гонке преследования — помешало волнение на последнем рубеже. Тем не менее результаты мужской сборной продолжают радовать, и даже потеря Эдуарда Латыпова непосредственно перед стартом гонок Оберхофа не сломила бригаду Юрия Каминского. Теперь мы всего в одной победе от шестой олимпийской путевки. Мог ли хоть кто-то об этом мечтать после провальных осенних этапов?

Для шестой путевки в Пекин нужна всего одна победа в Рупольдинге

Главное после этапа в Тюрингии — теперь всего 56 очков отделяют Россию от столь желанного третьего места в Кубке наций. А если точнее, отдельного олимпийского зачета, поскольку отбор на Игры ведется по особой и сложной схеме. В частности, считают результаты только спринта и эстафеты, причем важны не стабильные результаты от гонки к гонке, а победы на конкретных стартах. Оберхоф решил очень многое: сначала Логинов выиграл спринт, принеся дополнительные баллы для страны, в восьмерке лучших было еще двое наших — все это имеет значение. Особенно победы над прямыми конкурентами — Германией и Швецией. Кардинально переломила ситуацию сингл-микст-эстафета. Пусть не без приключений, но мы выиграли этот забег, отыграв за раз больше половины отставания. Важно и то, что шведы с немцами провалились. Теперь у нас есть две гонки Рупольдинга для того, чтобы завоевать для команды Юрия Каминского дополнительную путевку в Пекин.

Стоит отметить тактику объединенного штаба сборной — наши тренеры сделали ставку на сингл-микст, пожертвовав классической смешанной эстафетой, и не прогадали. Дело в том, что мы и так уже заработали возможный максимум баллов в этой дисциплине, а в сингл-миксте могли поменять очки за пятое место на нечто более существенное. Во многом благодаря Кристине Резцовой план удался. Кристина до сих пор выглядит единственным светлым пятном в женской команде, и без нее Михаил Шашилов уже точно искал бы себе новую работу. В Германию с Кубка IBU подтянули Анастасию Шевченко, но на более высоком уровне молодая биатлонистка потерялась. 86-е место и пропуск преследования — явно не тот результат мы все ожидали, глядя на ее успехи в гонках статусом ниже. Завалила спринт и Ульяна Нигматуллина — она получила двухминутный штраф за пропуск штрафного круга и отдыхала после первой же гонки.

Логинов преобразился после снятия Латыпова из-за ковида

Кубок мира

Оберхоф (Германия)

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 33.18,8 (2)

2. Ханна Эберг (Швеция) — +33,4 (2)

3. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +42,7 (2)

4. Жюли Симон (Франция) — +51,2 (3)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +59,7 (1)

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +01.21,9 (1)...

11. Валерия Васнецова (Россия) — +02.15,7 (3)...

14. Кристина Резцова (Россия) — +02.21,7 (6)...

21. Ирина Казакевич (Россия) — +02.58,5 (4)...

27. Светлана Миронова (Россия) — +03.16,2 (5)

Светлана Миронова продолжает искать себя, и пока что эти поиски не очень успешны. Ирине Казакевич и Валерии Васнецовой дали шанс исправиться в эстафете, но и там девушки были не сказать, что хорошо готовы. Разве в воскресенье девушки выдали максимум своих возможностей на данный момент. Другое дело, что притязания у россиянок не самые высокие и кроме Резцовой никто бороться на равных с элитой не может. Проблемы есть как на трассе, так и на огневых позициях, и наблюдаются они из раза в раз. Так что справедливо говорить о систематических ошибках в подготовке спортсменов. Для сравнения посмотрите на Юрия Каминского и его ребят! Мужская сборная лишилась своего лидера, но при этом нисколько не потеряла в качестве, а где-то даже и приобрела. В частности, давно мы не видели такого уверенного в себе и готового бороться за высокие места Логинова!

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 36.48,3 (2)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +09,9 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +15,6 (3)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,7 (4)

5. Александр Логинов (Россия) — +18,5 (4)

6. Роман Рес (Германия) — +44,9 (3)...

10. Антон Бабиков (Россия) — +01.19,1 (4)

11. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.20,0 (5)

12. Максим Цветков (Россия) — +01.20,7 (1)...

20. Карим Халили (Россия) — +01.52,1 (1)...

36. Александр Поварницын (Россия) — +03.20,0 (3)

Непонятно, то ли ему было некомфортно в роли второй скрипки за Эдуардом Латыповым, то ли Логинов осознал свою личную ответственность за результат сборной в отсутствие привычного лидера сезона. Но факт остается фактом — после снятия парня из Камышлы саратовец заметно преобразился. Уверенная и спокойная победа в спринте стала приятной неожиданностью, но еще большим откровением стал настрой Александра на гонку преследования. Редко наши парни выдерживают заданный в спринте темп и удерживают заработанные высокие позиции. Но здесь Логинов вплоть до последнего огневого рубежа был практически неуловимым. Отличный ход и четкая стрельба — всего один промах на 15 мишеней. Не было проблем и со скоростью, на втором этапе Александр и вовсе работал как из пулемета, уходя на трассу еще до того, как на изготовку вышли соперники. Тем обиднее провал на второй «стойке». Три промаха кряду лишили его не только победы, но даже медали — под финиш быстрые норвежцы нагнали наевшегося штрафными кругами россиянина.

Немец Лессер помог найти велотренажер для Латыпова — по просьбе Бабикова

Удивительно, но идея с возвращением в элиту Антона Бабикова и Максима Цветкова не стала провальной. Бабиков здорово провел личные гонки и помог Резцовой в эстафете, а Цветков показал невероятный характер в преследовании, отыграв более чем 40 позиций. Тем самым добавив головной боли тренерскому штабу, кого брать в Пекин. Даже с шестью заявками заслуживающих внимания ребят будет явно больше, чем мест в команде. И все же, как правильно отметил Каминский, это приятные хлопоты. Здорово следить за прогрессом Даниила Серохвостова. На лыжне ему точно нет равных, и даже Йоханнес Бе, пусть пока и в шутку, но говорит, что побаивается «новую русскую звезду». Совсем скоро бояться норвежские братья будут и без всякой иронии — осталось совладать с эмоциями и побороть стрельбу. На этом позитивном фоне немного блекло смотрелись Карим Халили и Александр Поварницын — ждем от них прорыва в следующий уик-энд.

Пару слов стоит добавить о текущем состоянии Латыпова. К сожалению, ковид у Эдуарда подтвердился и дополнительные тесты его не спасли. Более того, стали проявляться симптомы «омикрона», так что совсем без последствий для организма болезнь не проходит. Он остается на карантине и этап в Рупольдинге пропускает, но без тренировок не остается. Немецкие власти смилостивились и разрешили ему по два часа занятий на улице со строгим соблюдением правил дистанцирования и масочного режима. Милую деталь открыл для всех Халили — он рассказал, что Эдуарду привез в отель тренировочное оборудование немец Эрик Лессер. Спецоперация стала возможна благодаря Бабикову — они давно дружат с Лессером. Велотренажер не заменит полноценной работы с командой, но это все же лучше, чем двухнедельный простой. Дальше у Эдуарда будет еще одна трудная дилемма — либо поездка в Антхольц на последний предолимпийский Кубок мира, либо тренировки в горах с остальной сборной.