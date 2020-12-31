Жаркая тренировка: Казакевич в одном топе отрабатывает стрельбу 31 декабря
14:13
Союз биатлонистов России в Instagram опубликовал фото тренировки Ирины Казакевич в Сочи. На фото 23-летняя россиянка в одном топе отрабатывает стрельбу.
«Жаркие тренировки в Сочи даже 31 декабря», — подписала пост пресс-служба СБР.
Ирина Казакевич вошла в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, которые пройдут в немецком Оберхофе (8-10 января и 13-17 января) и в итальянском Антхольц-Антерсельве (21-24 января).
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