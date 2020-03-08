Йоханнес Бе вышел на второе место в зачете Кубка мира и возглавил зачет масс-старта

Норвежец Йоханнес Бе вышел в лидеры зачета масс-старта в сезоне-2019/20. Сегодня он одержал победу на этапе в чешском Нове-Место. В общем зачете Кубка мира Бе-младший обошел Кантена Фийона Майе и поднялся на второе место. Лидирует по-прежнему француз Мартен Фуркад.

Лучший из россиян Александр Логинов пропустил масс-старт и опустился на восьмое место.

Общий зачет (м)

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 853 (+27)

2 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 810 (+60)

3 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) — 800 (+34)

4 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 702 (+31)

5 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 632 (+54)

6 (5). Симон Дестье (Франция) — 630 (+20)...

8 (7). Александр Логинов (Россия) — 570 (0)...

15 (15). Матвей Елисеев (Россия) — 395 (+25)...

32 (32). Евгений Гараничев (Россия) — 138 (0)...

35 (35). Никита Поршнев (Россия) — 130 (0)...

51 (54). Эдуард Латыпов (Россия) — 69 (+6)...

62 (61). Кирилл Стрельцов (Россия) — 46 (0)...

68 (67). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)...

70 (70). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

Масс-старт (м)

1 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 228 (+60)

2 (1). Кантен Фийон Майе (Франция) — 216 (+34)

3 (2). Мартен Фуркад (Франция) — 203 (+27)

4 (4). Йоханнес Дале (Норвегия) — 189 (+38)

5 (6). Арнд Пайффер (Германия) — 186 (+48)

6 (10). Эмильян Жаклен (Франция) — 170 (+54)...

17 (21). Матвей Елисеев (Россия) — 96 (+25)...

24 (18). Александр Логинов (Россия) — 75 (0)...

30 (29). Никита Поршнев (Россия) — 33 (0)...

40 (37). Кирилл Стрельцов (Россия) — 22 (0)...

47 (-). Эдуард Латыпов (Россия) — 6 (+6)