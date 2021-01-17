Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, Логинов потерял две позиции
Норвежец Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира по биатлону после масс-старта на этапе в Оберхофе (Германия).
Брат Йоханнеса, Тарьей Бе, выигравший гонку, поднялся на третью строчку в зачете. Россиянин Александр Логинов, пропустивший масс-старт из-за недомогания, опустился с 17-го на 19-е место.
Кубок мира
Общий зачет (мужчины)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 618 (+36)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 564 (+29)
3 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 511 (+60)
4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 499 (+25)
5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 454 (+28)
6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 433 (+27)
19 (17). Александр Логинов (Россия) — 265 (0)
20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 260 (+38)
22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 196 (+4)
34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (0)
54 (54). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
60 (59). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
73 (73). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
74 (74). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
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