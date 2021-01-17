Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, Логинов потерял две позиции

Норвежец Йоханнес Бе продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира по биатлону после масс-старта на этапе в Оберхофе (Германия).

Брат Йоханнеса, Тарьей Бе, выигравший гонку, поднялся на третью строчку в зачете. Россиянин Александр Логинов, пропустивший масс-старт из-за недомогания, опустился с 17-го на 19-е место.

Кубок мира

Общий зачет (мужчины)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 618 (+36)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 564 (+29)

3 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 511 (+60)

4 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 499 (+25)

5 (5). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 454 (+28)

6 (6). Эмильян Жаклен (Франция) — 433 (+27)

19 (17). Александр Логинов (Россия) — 265 (0)

20 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 260 (+38)

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 196 (+4)

34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 103 (0)

54 (54). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

60 (59). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

73 (73). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

74 (74). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)