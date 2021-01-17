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Польховский объяснил, почему Логинов пропустит масс-старт в Оберхофе

14:13
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему биатлонист Александр Логинов пропустит масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — приводит пресс-служба Союза биатлонистов России слова Польховского.

Логинов занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира-2020/21. От России в масс-старте будут участвовать Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Гонка состоится сегодня, 17 января, начало — в 14.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.biathlonrus.com/news/valeriy-polkhovskiy-loginov-propustit-mass-start-iz-za-nevazhnogo-samochuvstviya/

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