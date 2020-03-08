Владимир Драчев: «СБР не восстановили и еще накинули почти полмиллиона евро»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что на данный момент организация должна заплатить Международному союзу биатлонистов 360 тысяч евро, при этом через месяц к этой сумме может добавиться еще 200-300 тысяч евро.

— У нас сейчас 360 тысяч евро из миллиона осталось выплатить, не удивлюсь, что через месяц добавится еще 200-300 тысяч евро, — рассказал Драчев в интервью РИА «Новости». — Они нам говорили перед конгрессом IBU в октябре: заплатите 150 тысяч евро, и мы вас восстановим. Мы собрали средства, хотели заплатить. Говорим им: восстанавливайте, мы через три дня платим. В итоге нас не восстановили и еще накинули почти полмиллиона евро.

— Когда следующая встреча с IBU?

— Они проходят постоянно. Сейчас была большая встреча в Раубичах, в том числе по моментам восстановления. Встречались с главой IBU, договорились встретиться в Осло, если все будет по плану. По договоренности пока на 20-21 марта встреча. Обговорим дальнейшие шаги, все вопросы по итальянскому инциденту, по моментам, которые есть в судах. Все обсудим. Потому что уже следующая встреча будет конкретная — в мае-июне.

— Там может пойти речь об окончательном восстановлении СБР?

— Вы же понимаете, нам нужно выполнить определенные критерии, почти все уже исполнены или в процессе выполнения, такие как проведение антидопинговых семинаров, соревновательные и внесоревновательные тестирования, дополнительные тестирования — все это делаем и выполняем.

Самый важный из выполненных критериев — финансовая часть. Мы физически не знаем, какой будет сумма в следующий раз, она каждый раз прибавляется. Туда добавляется все, вплоть до полетов комиссии к нам.

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Россия продолжила заявлять биатлонистов на соревнования, но лишилась возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. СБР необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства. Конгресс IBU в начале сентября 2019 года отказал СБР в полном восстановлении членства в организации.