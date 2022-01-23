Владимир Драчев: «Не знаю, можно ли назвать Резцову главной нашей звездой»

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о результате женского масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

Победителем гонки стала итальянка Доротея Вирер, россиянка Кристина Резцова показала четвертый результат.

«Кристина Резцова проводит очень хороший сезон, она сильно прибавила по всем компонентам. Самое главное, она всегда нацелена на лучший результат. Сегодня вообще наши девушки прибавили, в том числе Васнецова с Нигматуллиной. Хотя это не те места, которые ждут все.

Не знаю, можно ли назвать Резцову главной нашей звездой. Она единственная в сборной, кто хотя бы за что-то борется и претендует на медали на Олимпиаде. Это очень маленький шанс, но у Кристины он есть, в отличие от остальных наших девочек», — сказал Драчев «Чемпионату».