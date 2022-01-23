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Сегодня, 18:40

Ульяна Нигматуллина: «По стрельбе — была бы довольна, если бы не осознавала, какую глупую ошибку совершила»

Российская биатлонистка Нигматуллина осталась недовольна своей стрельбой на этапе Кубка мира в Антхольце
Иван Шитик
Корреспондент

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина дала комментарий по итогам гонки с общего старта на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Моя тактика последнего круга проверена многими стартами, так что я пока оставлю ее. Для меня в данном состоянии это оптимально.

По стрельбе — была бы довольна, если бы не осознавала, какую глупую ошибку совершила с этим единственным промахом. Это был очень далекий промах — я дернула рукой. Можно было легко этого избежать, но я просто отвлеклась, не хватило концентрации. Надеюсь, это будет мне большим уроком», — сказала Нигматуллина Metaratings.ru.

Нигматуллина промахнулась всего однажды на четырех огневых рубежах. Она заняла восьмое место.

Источник: https://metaratings.ru/
Сборная России по биатлону
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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