Дмитрий Васильев: «Стрелять нашим надо поменьше, в этом есть проблема»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце российские спортсменки допустили много лишних выстрелов.

«Стрелять нашим надо поменьше, в этом есть проблема. Один лишний промах и у Кристины Резцовой, и у Ульяны Нигматуллиной, которые являются лидерами команды. Надеюсь, на Олимпиаде они не позволят себе такого. Ненужный промах стоя у Кристины. Видно, что Ульяна ногами была не очень сильна. В этом определенно нужно прибавлять. Ничего страшного, сейчас главное восстановиться, и на Олимпиаде совершенно по-другому себя будут чувствовать», — сказал Васильев «РБК Спорт».

Резцова в воскресенье заняла четвертое место в масс-старте в Антхольце. Нигматуллина стала восьмой, Валерия Васнецова — 15-й, Ирина Казакевич — 20-й.

Это был последний турнир перед Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.