В СБР рассказали подробности подготовки сборной России к январским этапам Кубка мира

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказали о подготовке национальной команды к январским этапам Кубка мира.

Группа Юрия Каминского будет готовиться в болгарском Белмекене. Под его руководством тренируются Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Ильназ Мухамедзянов.

Команда Сергея Башкирова, в которой тренируются Александр Логинов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Максим Цветков, будет тренироваться в Австрии. Карим Халили будет тренироваться индивидуально в Италии.

Женская сборная России будет готовиться в Антхольце (Италия). В состав команды вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева.

Отмечается, что те спортсмены, которые выступали на Кубке IBU и не вошли в группы подготовки, будут участвовать в соревнованиях «Ижевской винтовки».

В январе пройдут три этапа Кубка мира: в Оберхофе, Рупольдинге (Германия) и Антхольце (Италия).