Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Поварницын: «Рад уйти на перерыв с мыслью, что мне еще предстоят баталии на Кубке мира»

Поварницын опубликовал пост в Instagram после этапа Кубка мира в Анси
13:57
Теги:

Поварницын опубликовал пост в Instagram после этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).

«Я очень рад уйти на небольшой перерыв с мыслью о том, что мне еще предстоят баталии на Кубке мира! Спасибо всей нашей команде за каждодневный труд! Спасибо вам, нашим преданным болельщикам, за поддержку! Мы вернемся и будем еще сильнее.

Спасибо Франции за то, что каждый день дарили атмосферу незабываемого праздника биатлона! Всех с наступающими праздниками!" — написал Поварницын.

Поварницын будет готовиться к январским этапам Кубка мира в группе Сергея Башкирова в Австрии. В общем зачете Кубка мира он занимает 33-е место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
Песков заявил о возможности разных шагов из-за развертывания НАТО у границ РФ
0
Реклама