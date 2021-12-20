Поварницын: «Рад уйти на перерыв с мыслью, что мне еще предстоят баталии на Кубке мира»
Поварницын опубликовал пост в Instagram после этапа Кубка мира в Анси
13:57
Поварницын опубликовал пост в Instagram после этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
«Я очень рад уйти на небольшой перерыв с мыслью о том, что мне еще предстоят баталии на Кубке мира! Спасибо всей нашей команде за каждодневный труд! Спасибо вам, нашим преданным болельщикам, за поддержку! Мы вернемся и будем еще сильнее.
Спасибо Франции за то, что каждый день дарили атмосферу незабываемого праздника биатлона! Всех с наступающими праздниками!" — написал Поварницын.
Поварницын будет готовиться к январским этапам Кубка мира в группе Сергея Башкирова в Австрии. В общем зачете Кубка мира он занимает 33-е место.
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