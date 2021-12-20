«Счастлива». Резцова поделилась эмоциями после третьего места в масс-старте на Кубке мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала пост в Instagram после этапа Кубка мира в Анси. Она заняла третье место в масс-старте.

«Я просто очень счастлива. Спасибо», — написала Резцова.

25-летняя россиянка впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира в личной гонке. Победила шведская биатлонистка Эльвира Эберг.