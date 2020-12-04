Украина и Швеция назвали составы на женскую эстафету в Контиолахти
21:00
Сборные Украины и Швеции назвали составы на женскую эстафету на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
В составе украинской команды три олимпийские чемпионки Сочи-2014 (сестры Семеренко и Елена Пидгрушная), четвертая в списке недавняя белоруска Дарья Блашко.
Шведскую национальную команду представят Йоханна Скоттхейм, Мона Брорссон и сестры Эберг.
Женская эстафета пройдет в субботу, начало — в 17.15 (мск).
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