Тренер сборной Швеции Шабло: «Потребовалось время, чтобы понять, что Фемлинг стреляет по норвежской установке»

Тренер сборной Швеции Жан-Марк Шабло прокомментировал ситуации, которая произошла во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Шведский биатлонист Пеппе Фемлинг ошибочно стрелял по установке норвежца Александера Фьелда Андерсена.

«Пеппе делает четыре выстрела не по своей установке. Когда он это понимает, то выпускает последнюю пулю и три доппатрона уже в свои мишени, — приводит слова Шабло Nordic Magazine. — С этого момента гонка для нас потеряла какую-то значимость. Это его вина, тут нечего сказать.

Лично я не сразу увидел его ошибку. Я смотрел на его мишени и просто удивлялся, что он делает, потому что я ничего не видел! Мне потребовалось время, чтобы понять, что Пеппе совершил ошибку. На стрельбище наступил момент паники. Такое случается не часто, но когда это происходит, это запоминается".

Международный союз биатлонистов по итогам гонки снял со времени норвежской команды две минуты. К шведам санкции не были применяны.