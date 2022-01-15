Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу критики в адрес российских биатлонистов.

«Неправильно, что биатлонисты читают ерунду в интернете. В основном россиян оскорбляют дилетанты, которые даже не знают, что такое биатлон. Ребята, не обращайте внимания на эту грязь. Спокойно готовьтесь к Олимпиаде. У вас все получится! Я верю в это!» — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

15 января мужская сборная России победила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Российскую команду представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.