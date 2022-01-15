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Анфиса Резцова — о критике в адрес биатлонистов: «Не обращайте внимания на эту грязь»

Анфиса Резцова посоветовала российским биатлонистам не обращать внимания на критику
Екатерина Савостина
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась по поводу критики в адрес российских биатлонистов.

«Неправильно, что биатлонисты читают ерунду в интернете. В основном россиян оскорбляют дилетанты, которые даже не знают, что такое биатлон. Ребята, не обращайте внимания на эту грязь. Спокойно готовьтесь к Олимпиаде. У вас все получится! Я верю в это!» — приводит слова Резцовой «Чемпионат».

15 января мужская сборная России победила в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Российскую команду представляли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4577103-rezcova-rossijskih-sportsmenov-oskorblyayut-diletanty-kotorye-ne-znayut-chto-takoe-biatlon.html
Биатлон
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
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