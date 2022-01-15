Максим Цветков рассказал, что перепутал палки перед передачей эстафеты в Рупольдинге

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о казусе, который случился с ним по ходу эстафеты на этапе Кубка мира в Рупльдинге.

«Я не упустил время на старте, все-таки вовремя начал. Просто немного не успел надеть палки. Перед началом этапа пошел в стартовую зону и не посмотрел, чьи это палки. Было написано, что это палки моего партнера Карима. Вернулся бегом на лыжах, взял свои палки и побежал на старт», — отметил Цветков в интервью, опубликованном в Twitter Кубка мира.

В прошлый раз мужская сборная России выигрывала эстафету на этапе Кубка мира 13 января 2019 года.