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Томшин, Серохвостов, Логинов и Латыпов примут участие в эстафете на этапе Кубка мира

15:37
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Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В состав команды вошли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Мужская эстафета состоится в воскресенье, 12 декбаря. Начало — в 13.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/877

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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