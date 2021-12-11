Томшин, Серохвостов, Логинов и Латыпов примут участие в эстафете на этапе Кубка мира
15:37
Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
В состав команды вошли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Мужская эстафета состоится в воскресенье, 12 декбаря. Начало — в 13.45 по московскому времени.
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