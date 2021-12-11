Губерниев: «В какой же прекрасной форме находится Томшин, отличная работа!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«У наших биатлонистов все идет по плану. Сборная борется в каждой гонке за медали, это важно. Французы — большие молодцы. Сейчас многих лихорадит, но мы на правильном пути. У наших биатлонистов идет качественная подготовка к Олимпиаде. Сегодняшнюю гонку можно назвать успешной для нашей команды. В какой же прекрасной форме находится Томшин. Он лучший среди наших и по скорости, и по точности стрельбы. Отличная работа! Вася давно грезил об элите, а сейчас он уже в ней находится. Я спокоен за наших биатлонистов, а вот за девушек нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Мужскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене выиграл французский биатлонист Кантен Фийон-Майе. Лучший результат среди россиян показал Василий Томшин, поднявшийся с 47-го места на 10-е. Латыпов занял 12-ю строчку.