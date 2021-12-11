Женская сборная России заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене

11 декабря на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене женская сборная России по биатлону финишировала на втором месте. Победу одержала команда Швеции, которая привезла второму месту почти полминуты.

В составе сборной России выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

На третьем месте финишировала сборная Франции.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 01:13.52,5 (1 шт. круг + 8 доп. патронов)

2. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова) — отставание 29,1 (0+10)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) — +59,2 (0+14)

4. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс) — +01.06,5 (1+10)

5. Украина (Ирина Петренко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — +01.33,0 (0+13)

6. Австрия (Дуня Здоуц, Лиза Тереза Хаузер, Юлия Швайгер, Кристина Ридер) — +01.53,7 (0+5)

6. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Ида Лин, Эмили Калькенберг, Тирил Экхофф) — +01.53,7 (1+13)