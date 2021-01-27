Тихонов считает, что Подчуфарову не возьмут в сборную России

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал непопадание биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении из-за отказа в получении гражданства.

— Это ее выбор, куда она хочет, пусть едет. Словенцы не дали гражданство, но другие может и дадут. Есть ведь Украина и Беларусь. Ей стоит искать страну, где она бы могла выступать. Я не сомневаюсь, что у сборной России будет много проблем, в том числе с допуском до олимпиады. Отсеют тех, кто был на допинге, — сказал Тихонов «СЭ». — В сборную Подчуфарову не возьмут, хотя она могла бы помочь нашей команде немного. Такая ситуация сейчас в российском биатлоне, а состав его руководства абсолютно не заслуживает внимания.

— Партия «Коммунисты России» хотят, чтобы она извинилась перед российским народом.

— Почему тогда не извиняются те, кто украли миллиарды и уехали из страны? Почему они не извиняются, что забрали деньги народа?

В октябре 2019 года биатлонистка сообщила, что намерена сменить гражданство и выступать за словенскую сборную. Во вторник Подчуфарова объявила, что у нее больше нет перспектив выступать за сборную Словении и она возвращается в Россию.

(Анастасия Пастернак)