Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Тарьей Бе прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

16:57
Теги:

Норвежец Тарьей Бе прокомментировал победу на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Его брат Йоханнес стал третьим.

«Какие ощущения, что обошел Йоханнеса? Приятные, конечно. Побеждать всегда приятно. У нас похожие гены, в последние сезоны он лучше меня выступал, но я всегда рад его победам. Как мне старт сезона? Только вкатываемся, дальше будет только интереснее», — сказал Бе в эфире телеканала Eurosport.

Сегодня в программе дня запланирован и женский спринт. Начало — в 18.30 (мск).

Кубок мира по биатлону

Опрос

проголосовало: 14026
Все опросы
Чего вы ждете от биатлонного сезона-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир