Тарьей Бе прокомментировал победу в спринте в Контиолахти
16:57
Норвежец Тарьей Бе прокомментировал победу на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Его брат Йоханнес стал третьим.
«Какие ощущения, что обошел Йоханнеса? Приятные, конечно. Побеждать всегда приятно. У нас похожие гены, в последние сезоны он лучше меня выступал, но я всегда рад его победам. Как мне старт сезона? Только вкатываемся, дальше будет только интереснее», — сказал Бе в эфире телеканала Eurosport.
Сегодня в программе дня запланирован и женский спринт. Начало — в 18.30 (мск).
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