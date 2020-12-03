Тарьей Бе прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

Норвежец Тарьей Бе прокомментировал победу на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Его брат Йоханнес стал третьим.

«Какие ощущения, что обошел Йоханнеса? Приятные, конечно. Побеждать всегда приятно. У нас похожие гены, в последние сезоны он лучше меня выступал, но я всегда рад его победам. Как мне старт сезона? Только вкатываемся, дальше будет только интереснее», — сказал Бе в эфире телеканала Eurosport.

Сегодня в программе дня запланирован и женский спринт. Начало — в 18.30 (мск).