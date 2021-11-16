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Сливко о составе женской сборной по биатлону: «Просто так бывает, что тебя кидают»

21:00
Сторис Виктории Сливко. Фото Instagram
Сторис Виктории Сливко. Фото Instagram
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала то, что она не попала в состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На контрольной тренировке спортсменка заняла 11-е место в спринте и 7-е место в масс-старте.

«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо. Но у меня все хорошо. Жизнь продолжается.

Просто так бывает, что тебя кидают», — написала Сливко в сторис Instagram.

Сторис Виктории Сливко. Фото Instagram
Сторис Виктории Сливко. Фото Instagram

На Кубке мира выступят Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

На Кубке IBU сезон начнут Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Кубок мира стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU начнется в Идре 25 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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