Губерниев о составе женской сборной по биатлону: «Заметно, что решения принимали умные люди»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о составе женской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

«Давайте по персоналиям. Куклина очень надежна, вопросов нет. Отдельно за нее рад, она большая труженица, в паспорт никто не заглядывает. Лара — огромный молодец по умению собраться. Миронова — вопросов тоже нет. За Кристину Резцову я очень рад, я в нее очень верю. Не отказываюсь от своих слов, что она может попасть на Олимпиаду и выиграть там медаль. Что касается Ульяны Нигматуллиной, мы понимаем, что не все там получилось, скомканное межсезонье. Согласен с тренерами, что сомневаться в ее классе не приходится. Васнецова выполнила критерии отбора, хотя это все равно некий аванс. Как и для Казакевич», — приводит слова Губерниева РИА Новости Спорт.

Также он поделился мнением о составе команды на первые этапы Кубка IBU.

«Посмотрите, какой у нас состав на Кубок IBU. Он достоин быть составом национальной сборной страны. В случае успеха одних на Кубке IBU и провала других на Кубке мира, должна быть несомненная ротация. Заметно, что решения о составе принимали умные люди».

Кубок мира стартует в шведском Эстерсунде 27 ноября, а завершится в норвежском Осло (Холменколлен) 20 марта 2022 года.

Кубок IBU пройдет с 23 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года.