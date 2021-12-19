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Юрий Каминский: «На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии»

17:03
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Старший тренер сборной России Юрий Каминский объяснил выбор состава мужской сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«На Кубке мира остаются те, кто выполнил критерии. К ним мы добавим хотя бы на один этап еще двоих, всего семь человек. У нас на Кубке IBU ребята выступают достойно, и мы хотим с прицелом на Олимпиаду проверить всех кандидатов. Поэтому переводим на Кубок IBU Томшина, и заводим на этап в Оберхофе Бабикова и Цветкова. И не забываем о том, что у нас идет решающая борьба за олимпийские квоты», — цитируе Каминского сайт СБР.

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе 6-9 января. Этап Кубка IBU состоится в словацком Брезно-Осрблье 8-9 января.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/izmeneniya-v-sostave-sbornoy-rossii-po-itogam-sorevnovaniy-pervogo-trimestra/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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