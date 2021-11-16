Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Серохвостов заменит Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира

16:01
Теги:

Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов, но Международный союз биатлонистов не позволил ему участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

Поварницын начнет сезон на Кубке IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/766

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Шойгу раскрыл подробности испытания противоспутниковой системы
0