Серохвостов заменит Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира

Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов, но Международный союз биатлонистов не позволил ему участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

Поварницын начнет сезон на Кубке IBU.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.