Серохвостов заменит Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира
16:01
Даниил Серохвостов заменит Александра Поварницына в составе сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов, но Международный союз биатлонистов не позволил ему участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.
Поварницын начнет сезон на Кубке IBU.
Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.
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