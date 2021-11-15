Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев назвал идеальный состав сборной России в эстафете.

«Антон Бабиков на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем Александр Логинов, и на четвёртом Эдуард Латыпов», — сказал Елисеев в интервью RT.

Также биатлонист объяснил, почему не поставил себя на первый этап эстафеты.

«Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут. На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там, за счёт очень качественной быстрой стрельбы лёжа, Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это моё мнение, хотя сам Антон иначе считает», — добавил Елисеев.