Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Елисеев назвал идеальный состав сборной России в эстафете

18:55
Теги:

Двукратный чемпион Европы по биатлону Матвей Елисеев назвал идеальный состав сборной России в эстафете.

«Антон Бабиков на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем Александр Логинов, и на четвёртом Эдуард Латыпов», — сказал Елисеев в интервью RT.

Также биатлонист объяснил, почему не поставил себя на первый этап эстафеты.

«Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут. На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там, за счёт очень качественной быстрой стрельбы лёжа, Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это моё мнение, хотя сам Антон иначе считает», — добавил Елисеев.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/928019-eliseev-trenery-oshibki

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
В ЛНР оценили указ Путина об оказании гумподдержки населению Донбасса
2
1