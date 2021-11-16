IBU не допустил Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира

В пресс-службе IBU сообщили, что Международный союз биатлонистов не позволил российскому биатлонисту Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов.

«Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», — говорится в заявлении.

Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.

В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.