IBU не допустил Поварницына до участия в первых этапах Кубка мира
В пресс-службе IBU сообщили, что Международный союз биатлонистов не позволил российскому биатлонисту Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.
Ранее Поварницын был включен в состав сборной России тренерским решением по итогам контрольных стартов.
«Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», — говорится в заявлении.
Первые гонки Кубка мира и Кубка IBU стартуют в шведских Эстерсунде и Идре 27 и 25 ноября соответственно.
В состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.
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