Сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Первой пришла сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.
Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Сегодня, 12 декабря, состоится женский пасьют, начало — в 16.30 (мск).
Биатлон
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета
4 х 7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 1:14.34,8 (0 шт. кругов+ 5 доп. патронов)
2. Франция (Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — отставание 21,2 (0+8)
3. Россия (Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 47,3 (1+9)
4. Германия (Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Рес, Филипп Наврат) — 1.00,0 (0+10)
5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Мальте Стефанссон, Себастьян Самуэльссон) — 1.30,2 (0+7)
6. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — 2.09,5 (1+5)
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