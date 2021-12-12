Кубок мира по биатлону, женская гонка преследования: во сколько начало и где смотреть
15:05
Сегодня, 12 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.
Состав сборной России: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Валерия Васнецова.
Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.
Женская гонка преследования на Кубке мира в Хохфильцене. Онлайн
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