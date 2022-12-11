Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубке мира в Хохфильцене

Сборная Франции одержала победу в женской эстафете на этапе Кубке мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

За команду Франции выступали Лу Жанмонно Лоран, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье и Жюли Симон. Француженки прошли дистанцию за 1 час 14 минут 27,1 секунды, использовав 4 дополнительных патрона на рубежах.

Второе место заняла Швеция, которую представляли Линн Персон, Анна Магнуссон, Ханна Оберг и Эльвира Оберг (+10; 0+9). Тройку лидеров замкнула сборная Италии (+18,5; 0+4).

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Эстафета

1. Франция — 1.14.27,1 (0+4)

2. Швеция — 10,4 (0+9)

3. Италия — 18,5 (0+4)

4. Германия — 33,7 (0+5)

5. Норвегия — 1.12,9 (0+4)

6. Швейцария — 2.14,2 (0+6)