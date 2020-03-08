Резцова предложила Польховского на пост тренера женской сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предложила назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского и сохранить в команде Виталия Норицына, который сейчас занимает эту должность.

— Норицын — спокойный малый, никуда не лезет, ни с кем не конфликтует, — сказала Резцова в интервью ТАСС. — Может, не особо опытный, но тогда рядом с ним должны быть старейшины. Видно же, что у девчонок нет никакой стабильности в ходе, если даже справляемся со стрельбой, то ходом все равно проигрываем достаточно много.

Но Норицына убирать не надо. Я бы предложила кандидатуру Польховского на пост старшего тренера, под чьим руководством девчонки раньше неплохо выступали, а Норицына поставить вторым тренером. Нормальная связка будет.

Меня, к сожалению, в тренерский совет не зовут, я не могу там выступить, но считаю, что все решения необходимо принимать взвешенно: никого не обидеть, умно, трезво и рассудительно решить, кого убрать, а кого поставить.

Польховский в настоящее время является вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд России. На протяжении нескольких лет являлся старшим тренером женской сборной России и возглавлял национальную команду.