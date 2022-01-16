Редькин: «Логинов безупречен — просто красавчик! Цветков немножко вздернулся, Серохвостов подустал»

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин прокомментировал результат мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Логинов показал все, что мог — к нему никаких вопросов. Соперники немного дрогнули, но Александр отлично этим воспользовался и сделал то, что должен, — цитирует Редькина «Чемпионат». — Логинов безупречен. Просто красавчик! Готов похвалить и других ребят. Цветков немножко вздернулся с двумя лишними промахами. Думал, он железно забежит в шестерку. Серохвостов немножко подустал, но нормально справился с гонкой. Хорошие результаты наших парней».

Победителем в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял россиянин Александр Логинов, третья — Антон Смольский из Белоруссии.