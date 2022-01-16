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Матыцин поздравил биатлониста Логинова с серебряной медалью в гонке преследования на этапе Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил биатлониста Александра Логинова с серебряной медалью в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Поздравляю Александра Логинова с «серебром» в пасьюте — заключительной гонке шестого этапа Кубка мира по биатлону. Стартовав с 32-го места по итогам спринта, наш спортсмен грамотно провёл гонку, показал лучший ход и допустил лишь один промах, что позволило подняться на подиум. Очень хороший результат с учетом вчерашней яркой победы нашей мужской четверки и «бронзы» женской команды в эстафетах. Поздравляю тренерский штаб и Союз биатлонистов России. Желаю нашей сборной успехов в будущих стартах и плодотворной подготовки к Олимпийским играм в Пекине», — приводит слова поздравления от Матыцина пресс-служба Минспорта.

Александр Логинов (биатлон)
Олег Матыцин
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