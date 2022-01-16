Поварницын может пропустить этап КМ в Антхольце ради подготовки к чемпионату Европы

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Первый раз в Рупольдинге, трасса понравилась. Положительный момент — в подъемы скорость передвижения была даже быстрее, чем у многих соперников. По сравнению с Оберхофом. В том подъеме я очень много проигрывал, здесь — не сложилась стрельба. Если бы было хотя бы на два промаха меньше, можно было бы на что-то рассчитывать. Функционально стало легче, но нахожусь не в лучшей форме.

Ситуация, когда негде было стрелять на рубеже? Неразбериха была, но передо мной успевал человек выскочить. Насчет Антхольца — подумаю, принимать ли там участие или целенаправленно подготовиться к чемпионату Европы. Обсудим с тренерским штабом. Выступать там я буду", — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

Биатлонист в гонке преследования допустил четыре промаха и финишировал 41-м. Первым стал француз Кентен Фийон-Майе. Россиянин Александр Логинов пришел вторым, а белорус Антон Смольский замкнул тройку лидеров.