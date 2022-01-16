Максим Максимов: «Уникальная гонка преследования»

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов подвел итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Уникальная гонка преследования. Спринт закрыли за минуту пятьдесят, такого я не помню. Если бы Логинов отстрелял чисто, было бы первое место. Плотные результаты. Некоторым спортсменам не хватило места, чтобы произвести первую стрельбу лежа — им компенсировали время. Сумбурность на финише тоже была. Серохвостов заехал 16-м, поставили дальше, потому что компенсировали время, затраченное на рубеже у тех спортсменов, которые попали в такую ситуацию.

Нужно отдать должное организаторам, за этим они следят очень хорошо. На эстафете с норвежцами был похожий казус. Есть возможность исправить, так как ведется вся аналитика.

Почему не произошло успеха в спринте, где боролись за квоту? Мы анализировали — пришли к выводу, что не успели перестроиться к комфортному рубежу. Мы стреляли, когда была ветреная погода и плохое освещение. Не хватило времени на перестройку, ведь в эстафете показали хорошую стрельбу. Сегодня подстроились — тоже показали хорошую стрельбу», — сказал Максимов Metaratings.ru.

Гонку преследования выиграл француз Кентен Фийон-Майе. Логинов — второй, на третьем месте — белорус Смольский.