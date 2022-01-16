Казакевич получила предупреждение за нарушение в эстафете

Российская биатлонистка Ирина Казакевич допустила нарушение во время выступления на третьем этапе женской эстафеты в Рупольдинге, пишет Metaratings.ru.

Спортсменка открыла затвор до прихода на коврик для стрельбы лежа и могла быть дисквалифицирована, однако жюри соревнований ограничилось предупреждением и не стало пересматривать результаты гонки.

В женской эстафете победу одержала сборная Франции, а российские биатлонистки в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой заняли третье место.