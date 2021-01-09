Объявлены составы сборной России на смешанную эстафету и синглмикст в Оберхофе

СБР опубликовал составы сборной России на смешанную эстафету и синглмикст на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В одиночной смешанной эстафете за Россию побегут Евгения Павлова и Матвей Елисеев, в смешанной на старт выйдут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Павлова и Елисеев в конце декабря стали победителями «Рождественской гонки».