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Объявлены составы сборной России на смешанную эстафету и синглмикст в Оберхофе

22:29
Евгения Павлова и Матвей Елисеев после победы в &quot;Рождественской гонке&quot;. Фото Kevin Voigt
Евгения Павлова и Матвей Елисеев после победы в &quot;Рождественской гонке&quot;. Фото Kevin Voigt

СБР опубликовал составы сборной России на смешанную эстафету и синглмикст на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В одиночной смешанной эстафете за Россию побегут Евгения Павлова и Матвей Елисеев, в смешанной на старт выйдут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Павлова и Елисеев в конце декабря стали победителями «Рождественской гонки».

Кубок мира по биатлону

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