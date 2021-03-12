На тренера сборной Кореи Прокунина чуть не упала мачта на этапе Кубка мира в Нове-Место

Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин 12 марта в эфире телеканала сообщил, что на тренера сборной Южной Кореи Андрея Прокунина чуть не упала световая мачта на трассе.

«Эту мачту даже не убрали, она там до сих пор лежит. Один из тех людей, кто был ближе всех, — это тренер сборной Кореи Андрей Прокунин. На кадрах уворачивается в последний момент не он. Кажется, он был следующим, стоял метрах в пяти. Под эту мачту подставили деревяшки. Она стояла, опершись на деревяшки, которые стоят на тающем снегу», — сообщил Занин.