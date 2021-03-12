Белоруссия сократила разрыв от России в женском зачете Кубка наций

Белоруссия 12 марта после женского спринта на девятом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место сократила отставание от России в Кубке наций.

На данный момент сборная России занимает пятое место, что позволяет заявлять на спринт и индивидуальную гонку по шесть спортсменов. У российской команды 6 263 очка. На шестом месте, которое позволяет заявлять по пять биатлонисток, белоруски с 6 217 очками. Разрыв сократился до 46 очков (было 64).

Лидирует Норвегия, у которой 7 069 очков.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 7069 (+413)

2 (2). Швеция — 6973 (+357)

3 (4). Германия — 6865 (+372)

4 (3). Франция — 6820 (+297)

5 (5). Россия — 6263 (+351)

6 (6). Белоруссия — 6217 (+369)